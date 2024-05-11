Военный посвятил свою награду всем тем, кто погиб на поле боя и борется за свободу и ценности Украины, Литвы и Европы в целом.
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Награда добровольцу
В Литве добровольца Арунаса Кумписа, который воюет в Украине, наградили титулом "Европеец года 2024".
Принимая награду, Кумпис поблагодарил маму, друзей, знакомым, организации Blue/Yellow и ее основателю Йонасу Охману, а также "всем людям доброй воли в Литве за их решимость и жертвенность в поддержку Украины".
Арунас Кумпис со своей наградой / фото Laura Gradeckienė
Флаг Европейского Союза, на котором размещены подписи Арунаса и его товарищей по борьбе будет развеваться в Европарламенте. Это должно напомнить всем европейцам о цене свободы.
Добровольцы на войне
- В марте журналисты рассказали историю британского военного Пола Огилви, который почти полтора года находился на реабилитации. Сначала Пол воевал в рядах Интернационального легиона, однако впоследствии перевелся в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс". Он воевал в Украине с 2022 года, однако получил ранение, которое едва не привело к ампутации.
- В январе на войне погибла военный медик Диана Савита Вагнер с позывным Snake. Она летом 2022 года воевала на стороне Украины в добровольческом подразделении. Диана приехала из Германии и присоединилась к батальону "Карпатская Сечь" имени Олега Куцина.
- В ноябре СМИ рассказали о белорусе, который ранее работал в минобороны Беларуси, однако решил защищать Украину – Андрея Трацевского. Он присоединился к ВСУ после репрессий в родной стране чтобы противостоять преступному режиму. Андрей считает Беларусь причастной к преступлениям в Украине.