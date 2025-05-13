Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Оккупационное курирование считает, что дроны запустили со стороны Украины.
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Неизвестные дроны атаковали завод в Луганске
Местные СМИ пишут, что в результате удара первого БпЛА, похожего на небольшой самолет, в здании завода произошел пожар. Другой беспилотник атаковал объект через час. Позже дополнительный удар нанес еще один дрон.
Возгорание произошло на производственных площадках асфальтобетонного завода.
Более подробной информации о последствиях и пострадавших работников власть не предоставляет. Но известно, что из-за атаки погибли двое сотрудников МЧС, еще двое – ранены.
Украинские партизаны и дроны работают против врага
- В апреле агенты партизанского движения "Атеш" нарушили логистику оккупационных войск в Луганской области, подожгли трансформаторный шкаф на железной дороге. Они совершили диверсию возле Станицы Луганской.
- Также в ночь на 7 мая российские промышленные объекты атаковали сотни дронов. Оккупанты жаловались, что ПВО якобы сбила аж 524 ударных БпЛА. Взрывы раздавались, в частности, вблизи важных заводов в Московской области.
- А в ночь на 30 апреля БпЛА атаковали Муромский приборостроительный завод во Владимирской области, который производит различные средства для российской армии.