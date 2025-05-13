Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ASTRA. Оккупационное курирование считает, что дроны запустили со стороны Украины.

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Неизвестные дроны атаковали завод в Луганске

Местные СМИ пишут, что в результате удара первого БпЛА, похожего на небольшой самолет, в здании завода произошел пожар. Другой беспилотник атаковал объект через час. Позже дополнительный удар нанес еще один дрон.

Возгорание произошло на производственных площадках асфальтобетонного завода.

Более подробной информации о последствиях и пострадавших работников власть не предоставляет. Но известно, что из-за атаки погибли двое сотрудников МЧС, еще двое – ранены.

Украинские партизаны и дроны работают против врага