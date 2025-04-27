Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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"Атеш" устроил диверсию на железной дороге возле Станицы Луганской

Агенты движения уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской. По этой дороге российские захватчики перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.

Результатом успешно проведенной диверсии стало нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей,

– отметили в "Атеш".

Также добавили, что продолжают систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. Партизаны анонсировали, что в ближайшее время таких ударов будет все больше.

Диверсия на железной дороге возле Станицы Луганской / Фото "Атеш"

"Мы призываем жителей временно оккупированных территорий присоединяться к нашему движению. Вместе мы приблизим освобождение родной земли и отомстим врагу за все горе, которое они принесли в наш дом!" – подчеркнули в "Атеш".