Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш".

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"Атеш" влаштував диверсію на залізниці біля Станиці Луганської

Агенти руху знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської. Цією дорогою російські загарбники перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку й особовий склад.

Результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ і затримки в постачанні техніки та запчастин,

– зазначили в "Атеш".

Також додали, що продовжують систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. Партизани анонсували, що найближчим часом таких ударів буде все більше.

Диверсія на залізниці біля Станиці Луганської / Фото "Атеш"

"Ми закликаємо жителів тимчасово окупованих територій приєднуватися до нашого руху. Разом ми наблизимо визволення рідної землі та помстимося ворогу за все горе, яке вони принесли в наш дім!" – підкреслили в "Атеш".