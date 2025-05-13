Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ASTRA. Окупаційне курівництво вважає, що дрони запустили з боку України.

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Невідомі дрони атакували завод в Луганську

Місцеві ЗМІ пишуть, що внаслідок удару першого БпЛА, що схожий на невеликий літак, у будівлі заводу сталася пожежа. Інший безпілотник атакував об'єкт через годину. Пізніше додаткового удару завдав ще один дрон.

Загоряння сталося на виробничих майданчиках асфальтобетонного заводу.

Детальнішої інформації щодо наслідків та постраждалих працівників влада не надає. Але відомо, що через атаку загинули двоє співробітників МНС, ще двоє – поранені.

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