Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в розмові з 24 Каналом зазначив, що Путін поспішає зупинити бойові дії, йому дуже потрібен документ, який би підписало політичне керівництво України, щоб потім він звернутися у Раду безпеки ООН. Він хоче повторити Мінські домовленості.

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Що задумав російський диктатор?

Військовий експерт зазначив, що потім Рада безпеки ООН заборонить Україні повертати окуповані території шляхом бойових дій. Більше Путіну, на думку Світана, наразі нічого не потрібно, бо він виконав своє перше завдання, яке ставив – взяти під контроль Крим (2014 рік), друге – окупувати частину Донбасу (2015), третє – захопити сухопутний коридор (2022 – 2025).

Тепер йому потрібно зупинитися, бо він хоче взяти оперативну паузу. Вона йому потрібна, аби зібрати всі сили та засоби для подальшого руху, щоб захопити інші території України. Він окупувати її одразу всю не може, але по частинах, якщо Україна і світ йому даватимуть відкусити й далі перетравлювати, зможе,

– озвучив Світан.

За переконанням військового експерта, очільник Кремля дуже квапиться, аби підписати "Мінськ-3", заморозити бойові дії й передбачити безпеку сухопутного коридору, примусивши Україну розглядати лише варіант повернення своїх земель дипломатичним способом.

"Він хоче досягнути двох позицій: зупинити бойові дії; зв'язати руки українській армії щодо звільнення її територій військовим шляхом", – пояснив військовий експерт.

Скільки часу потрібно армії Росії, аби відновити сили?

Російська економіка, як наголосив Світан, зараз практично повністю стоїть на військових рейках. Путіну не потрібні будуть роки, як це було після "Мінськ-2", для відновлення армії. Він зможе це зробити за півтора-два роки, щоб потім відкусити інший шматок України.

Тим більше, що Путін вписав у російську конституцію Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області. Тому наступний кидок в нього буде саме по цих напрямках або одразу на Київ з Курщини, не з Білорусі,

– припустив Світан.

Для цього, як підсумував військовий експерт, російському диктатору знадобиться 1,5-мільйонна армія, тому нині Кремлю потрібен час для нарощення сил, а відповідно – зупинка бойових дій.