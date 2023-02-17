Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор издания The Insider Роман Доброхотов. Он поделился деталями совместного расследования с изданиями Le Monde и Bellingcat о помощи российского "Ашана" для оккупантов.

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Российский "Ашан" организовал передачу товаров со своих складов для оккупантов, воюющих против Украины. Помощь шла не для гражданских на оккупированных территориях, а именно для захватчиков. Передавали футболки, носки, бритвы, сигареты, зажигалки. Это все позиционировали как "гуманитарную помощь".

По словам Доброхотова, речь идет о систематическом и масштабном сотрудничестве. К примеру, только из Санкт-Петербурга известно о десятках тонн отправки разной продукции.

Это были поставки именно для российских военных, что не очень скрывали. Все оформляли через маленьких посредников, чтобы было похоже на закупки. Когда мы звонили компаниям, через которые "Ашан" проводил соглашения, то некоторые из директоров откровенно сказали, что это было для российских военных,

– отметил Доброхотов.

Кроме того, все происходило централизованно во взаимодействии с российскими властями. К примеру, в Санкт-Петербурге к этому присоединился местный губернатор Александр Беглов.

Могло ли французское руководство "Ашана" не знать об этой помощи

Как рассказал Доброхотов, помогали российским военным и другие компании по холдингу. Известно о Leroy Merlin. Он предполагает, что французское руководство не могло не знать о таком сотрудничестве.

Если это и Ашан, и Leroy Merlin, то значит, что весь холдинг участвовал в этих поставках. Об этом не могло не знать французское руководство, работающее на французскую семью (семья Мюлье – 24 Канал),

– заметил Доброхотов.

Интересно, что российский Ашан начал сотрудничать с военными еще до полномасштабного вторжения. В январе 2022 года руководство начало собирать со своих сотрудников информацию об их военных билетах. Впоследствии это все передали военкоматам.

Как российский "Ашан" помогает оккупантам: смотрите видео

А уже после начала мобилизации они делали все возможное, чтобы сотрудники получили повестки и уехали на фронт. Такого не фиксировали ни в каких других ритейлинговых российских сетях. Также никто не делал на базе своих магазинов точки сбора волонтерской помощи для оккупантов.

Это видим только в "Ашане". Очевидно, что как минимум российское руководство "Ашана" проявило активную инициативу и сотрудничало с минобороны и местными чиновниками, чтобы помочь российским войскам,

– подчеркнул Доброхотов.

По его мнению, если после этого "Ашан" останется в России и не попадет под санкции, то будет очень странно. Ведь французские власти считают себя союзником Украины, а здесь параллельно российский "Ашан" помогает оккупантам.

Зачем российский "Ашан" помогает оккупантам

Как предположил Доброхотов, логика здесь очень проста. Это – жадность и цинизм. По его мнению, французское руководство дало указание российскому менеджменту быть максимально лояльным и сотрудничать с властями.

Соответственно, те очень тщательно взялись за это дело. Особенно возмутительно, что конкуренты "Ашана" ничего такого не делали. Соответственно, никакого вреда для компании не было бы, если бы они этим не занимались.

Они решили выслужиться, чтобы, по-видимому, получить преференции от местных чиновников. Даже сотрудники "Ашана" не были в восторге от этого… Я почти не сомневаюсь, что после расследования "Ашана" в России не будет. Ожидаю, что на компанию наложат серьезные денежные санкции – на французский "Ашан" от французских властей,

– утверждает Доброхотов.

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