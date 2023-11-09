Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, отметив, что к этому инциденту нужно привлекать внимание. Это – очередное военное преступление оккупантов.
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Ничего нового не произошло
Как подчеркнул Юсов, предотвратить это сложно, ведь территорию заповедника контролируют оккупанты. Они как раньше грабили территории, так и сейчас продолжают это делать.
Они убирали экспонаты из музеев, вывозили памятники. Даже грабили зоопарки. Можем здесь вспомнить енота. Что им может помешать сейчас это сделать? Любовь к природе? Размышления насчет экологической безопасности. Нет, конечно. Это – очередные преступления, которые будем фиксировать,
– отметил Юсов.
К теме – смотрите разговор с Андреем Юсовым на ютубе 24 Канала
Оккупанты часто пользуются варварскими методами. Они грабят территорию Украины не только с 2014 года, но и много столетий. Это для них – продолжение обычной практики.
Что происходит в "Аскании-Нова": коротко
- Российские захватчики незаконно похищают животных из заповедника "Аскания-Нова". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
- Известно, что животных перевозят в российский "Сафари-парк", расположенный в Краснодаре. Именно вывоз обосновали тем, что оккупационное руководство заповедника заключило соответствующее соглашение.
- Россия еще раньше взяла под контроль территорию биосферного заповедника "Аскания-Нова". Там дали должность "директора" коллаборанту Дмитрию Мещерякову.
- Ранее оккупанты публиковали фото из "Аскании-Новой". На нем захватчики позировали с двумя убитыми краснокнижными животными. Особенно циничной была подпись под фото со словами "ням-ням".