Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, зауваживши, що до цього інциденту потрібно привертати увагу. Це – черговий воєнний злочин окупантів.

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Нічого нового не сталося

Як наголосив Юсов, наразі запобігти цьому складно, адже територію заповідника контролюють окупанти. Вони як колись грабували території, так і зараз це продовжують.

Вони забирали експонати з музеїв, вивозили пам'ятники. Навіть грабували зоопарки. Можемо тут згадати єнота. Що їм може завадити зараз це зробити? Любов до природи? Міркування з екологічної безпеки. Ні, звісно. Це – чергові злочини, які будемо фіксувати,

– зазначив Юсов.

До теми – дивіться розмову з Андрієм Юсовим на ютубі 24 Каналу

Окупанти часто використовують варварські методи. Вони грабують територію України не лише з 2014 року, але й упродовж багатьох століть. Це для них – продовження звичайної практики.

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