Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов, зауваживши, що до цього інциденту потрібно привертати увагу. Це – черговий воєнний злочин окупантів.
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Нічого нового не сталося
Як наголосив Юсов, наразі запобігти цьому складно, адже територію заповідника контролюють окупанти. Вони як колись грабували території, так і зараз це продовжують.
Вони забирали експонати з музеїв, вивозили пам'ятники. Навіть грабували зоопарки. Можемо тут згадати єнота. Що їм може завадити зараз це зробити? Любов до природи? Міркування з екологічної безпеки. Ні, звісно. Це – чергові злочини, які будемо фіксувати,
– зазначив Юсов.
До теми – дивіться розмову з Андрієм Юсовим на ютубі 24 Каналу
Окупанти часто використовують варварські методи. Вони грабують територію України не лише з 2014 року, але й упродовж багатьох століть. Це для них – продовження звичайної практики.
Що відбувається в "Асканії-Новій": коротко
- Російські загарбники незаконно викрадають тварин із заповідника "Асканія-Нова". Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
- Відомо, що тварин перевозять до російського "Сафарі-парк", який розташований в Краснодарі. Саме вивезення обґрунтували тим, що окупаційне керівництво заповідника уклало відповідну угоду.
- Росія ще давніше взяла під контроль територію біосферного заповідника "Асканія-Нова". Там дали посаду "директора" колаборанту Дмітрію Мєщєрякову.
- Раніше окупанти публікували фото із "Асканії-Нової". На ньому загарбники позували з двома вбитими червонокнижними тваринами. Особливо цинічним був підпис під фото зі словами "ням-ням".