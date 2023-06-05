В Грузию приехал кадыровский авторитет "Черт", - СМИ
Источник:Эхо Кавказа
Грузинские СМИ сообщили о визите кадыровцев в страну. В частности, на трассе вблизи населенного пункта Натахтари, а затем в Батуми заметили кортеж автомобилей с российскими номерами.
Пользователи сети пишут о визите кадыровских авторитетов. Автомобили с такими же номерами видели в публикации в инстаграмме бизнесмена Асламбека Ахметханова с позывным "Черт".
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Что известно о скандальном бизнесмене
Ахметханов – владелец компании "Юг-Нефть". В 2020 году он был приговорен к году условно за незаконную банковскую деятельность. Кроме того, есть информация о связи "Черта" с преступным миром.
В Грузии заметили кортеж с российскими номерами: смотрите видео
В апреле 2020 года глава Чечни Рамзан Кадыров приехал к Ахметханову и "отчитал" его за распитие спиртного в компании женщин. Более того, во время разговора с Ахметхановым Кадыров вспоминал о покупке какого-то оружия. Впоследствии "Черт" извинился в эфире государственной телекомпании.
Пока неизвестно, посетил ли Грузию сам Ахметханов. Эту информацию власти Грузии пока не комментировали.
Кадыровцы покинули страну
По предварительным данным, кадыровцы находились в Грузии в течение нескольких дней и уже покинули страну через грузино-турецкую границу.
Стоит добавить, что несколько дней назад чеченские оппозиционные телеграмм-каналы сообщали о вероятной поездке окружения Рамзана Кадырова в Турцию.
Через день командир полка полиции имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев опубликовал скриншот отмеченной на карте гостиницы Concorde De Luxe Resort в турецкой Анталье.