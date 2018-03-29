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ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО

Аслунд указал на ужасный пробел в национальной безопасности Украины

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Облэнерго в Украине принадлежат сомнительным лицам
Облэнерго в Украине принадлежат сомнительным лицам / Фото из открытых источников

В одиннадцати из 24 украинских облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков, который находится под санкциями за его роль в российской оккупации и аннексии Крыма.

Этот факт, по мнению аналитика Atlantic Council Андерса Аслунда, создает проблему для национальной безопасности в энергоснабжении Украины, сообщает "Голос Америки".

Он также обратил внимание на то, что Бабаков также фигурирует в так называемых "Панамских бумагах".

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Аслунд добавил, что согласно санкциями США и Европы, активы Бабакова должны быть заморожены. Поэтому аналитик посоветовал Украине заморозить активы олигарха учитывая вопросы национальной безопасности.

Мы заботимся через российские кибернападения на украинскую энергосеть, в то время как в значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг,
возмутился Аслунд.

Также аналитик отметил, что на самом деле все облэнерго Украины находятся под контролем одного или двух крупных и сомнительных бизнесменов. При этом государство владеет миноритарными пакетами акций во многих облэнерго.

И чтобы спасти ситуацию, по мнению Аслунда, правительство должно продать миноритарные пакеты по минимальной цене, установленной государством единому заинтересованному покупателю.

Это было частично сделано в прошлом году и правительство предусмотрело продажу еще десяти миноритарных пакетов акций,
добавил он.

Теги: Новости Украины Энергетика Новости политики Новости США
Источник: 24 Канал
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