Аслунд вказав на жахливу прогалину в національній безпеці України

В одинадцяти з 24 українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Александр Бабаков, який перебуває під санкціями через його роль в російській окупації та анексії Криму.

Цей факт, на думку аналітика Atlantic Council Андерса Аслунда, створює проблему для національної безпеки в енергопостачанні України, повідомляє "Голос Америки".

Він також звернув увагу на те, що Бабаков також фігурує в так званих "Панамських паперах".

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Аслунд додав, що згідно з санкціями США та Європи, активи Бабакова мають бути заморожені. Відтак аналітик порадив Україні заморозити активи олігарха з огляду на питання національної безпеки.

Ми турбуємось через російські кібернапади на українську енергомережу, в той час як значною її частиною володіє, контролює та управляє ворог,

– обурився Аслунд.

Також аналітик зазанчив, що насправді усі обленерго України перебувають під контролем одного, чи двох великих і сумнівних бізнесменів. При цьому держава володіє міноритарними пакетами акцій в багатьох обленерго.

І щоб врятувати ситуацію, на думку Аслунда, уряд має продати міноритарні пакети за мінімальною ціною, встановленою державою єдиному зацікавленому покупцеві.

Це було частково зроблено минулого року і уряд передбачив продаж ще десяти міноритарних пакетів акцій,

– додав він.