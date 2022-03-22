Участники Ассамблеи осудили нарушение международного права Россией, развернувшей полномасштабную агрессию против Украины, признали нарушение российскими захватчиками международного гуманитарного права и военные преступления против мирного населения.

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Ассамблея осудила действия России

Ассамблея отметила недопустимость использования войны в XXI веке для решения проблем в межгосударственных отношениях, а делегаты призвали Россию к прекращению боевых действий на территории Украины.

Все участники призвали к скорейшему прекращению боевых действий и проведению переговоров с целью восстановления мира и урегулирования спорных вопросов путем консультаций,

сообщает сайт украинского парламента.

Представители парламентов всего мира высказались за необходимость выполнения положений Устава ООН, а именно соблюдения норм и принципов международного права, в частности, уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств, невмешательства в их внутренние дела.

Участники заседания подчеркнули, что война вызвала настоящую гуманитарную катастрофу, поток беженцев составил более 3 миллионов человек, еще миллионы стали внутренними перемещенными лицами.

Делегаты Ассамблеи высказались за необходимость защиты мирного населения, организации гуманитарных коридоров для эвакуации, обеспечения людей предметами первой необходимости и медицинской помощью, обеспечения доступа международных гуманитарных организаций.