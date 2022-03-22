Учасники Асамблеї засудили порушення міжнародного права Росією, яка розгорнула повномасштабну агресію проти України, визнала порушення російськими загарбниками міжнародного гуманітарного права та військові злочини проти мирного населення.

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Асамблея засудила дії Росії

Асамблея відзначила неприпустимість використання війни у ​​XXI столітті для розв'язання проблем у міждержавних відносинах, а делегати закликали Росію до припинення бойових дій на території України.

Всі учасники закликали до якнайшвидшого припинення бойових дій та проведення переговорів з метою відновлення миру та врегулювання спірних питань шляхом консультацій,

– повідомляє сайт українського парламенту.

Представники парламентів усього світу висловилися за необхідність виконання положень Статуту ООН, а саме – дотримання норм та принципів міжнародного права, зокрема, пошани суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх держав, невтручання у їхні внутрішні справи.

Учасники засідання наголосили, що війна викликала справжню гуманітарну катастрофу, потік біженців склав понад 3 мільйони людей, ще мільйони людей стали внутрішніми переміщеними особами.

Делегати Асамблеї висловилися за необхідність захисту мирного населення, організації гуманітарних коридорів для евакуації, забезпечення людей предметами першої потреби та медичною допомогою, забезпечення доступу міжнародних гуманітарних організацій.

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