Відповідний допис з'явився на телеграм-сторінці президента 22 березня. Він проілюстрував його щемливими кадрами іноземних журналістів.

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Що написав український президент

Зеленський емоційно звернувся до світових лідерів через звірства, до яких Росія вдається в Україні. "Що ще мають зробити окупанти, скільки ще людей вони мають убити, щоб лідери Заходу й НАТО відповіли позитивно на наш запит про безпольотну зону чи про надання нашій державі літаків, яких ми так потребуємо?", – написав політик.

Зазначимо, росіяни використовують близько 40 аеродромів у Росії, Білорусі та окупованому Криму, щоб завдавати авіаційних та ракетних ударів по Україні.

Іноземні ЗМІ показали кадри з України / Фото з телеграм-каналу Зеленського

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