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      Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы: Минюст США выдвинул новые обвинения

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      Джулиан Ассанж
      Джулиан Ассанж / Getty Images

      Министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам. Среди которых незаконная публикация имен секретных источников, а также сговор с бывшим военным аналитиком разведки Челси Мэннинг и помощь ей в сборе информации.

      Сейчас Ассанж отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться властям страны в 2012 году. Его выдачи добиваются Швеция и США.

      Читайте также: В Швеции возобновили дело против скандального основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

      В WikiLeaks заявили, что Вашингтон нарушает свободу слова и печати.

      Это безумие. Это конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также конец первой поправке (поправка к конституции США, которая обеспечивает свободу прессы и свободу слова - 24 канал),
      – заявили в издании.

      Ранее в США собирались судить Ассанжа за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона. Новые обвинения означают, что основателю WikiLeaks грозит более суровое наказание в случае экстрадиции из Великобритании.

      Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США – 175 лет тюрьмы. Это 10 лет за каждое обвинение, кроме пункта о заговоре для компьютерного взлома. Максимальное наказание за него составит пять лет, сообщил телеканал NBC News.

      Что известно о деле Ассанжа?С 2006 года Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks тысячи секретных документов, содержащих информацию о коррупции, скандалах и дипломатии в США, Ираке и Афганистане. В 2010 году его стали преследовать, через два года Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где жил до недавнего времени. 11 апреля страна лишила его убежища, после этого основателя WikiLeaks арестовали. 1 мая суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения.

      В 2010-м против Ассанжа возбудили дело об изнасиловании в Швеции. Позже обвинения в сексуальном насилии с него были сняты, а в мае 2019 дело вновь возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Джулиан Ассанж Новости политики Великобритания
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