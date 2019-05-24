Министерство юстиции США предъявило основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения еще по 17 пунктам. Среди которых незаконная публикация имен секретных источников, а также сговор с бывшим военным аналитиком разведки Челси Мэннинг и помощь ей в сборе информации.

Сейчас Ассанж отбывает наказание в Великобритании за отказ сдаться властям страны в 2012 году. Его выдачи добиваются Швеция и США.

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В WikiLeaks заявили, что Вашингтон нарушает свободу слова и печати.

Это безумие. Это конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также конец первой поправке (поправка к конституции США, которая обеспечивает свободу прессы и свободу слова - 24 канал),

– заявили в издании.

Ранее в США собирались судить Ассанжа за участие в попытках взлома компьютерной сети Пентагона. Новые обвинения означают, что основателю WikiLeaks грозит более суровое наказание в случае экстрадиции из Великобритании.

Максимальное наказание, которое теперь может грозить Ассанжу в США – 175 лет тюрьмы. Это 10 лет за каждое обвинение, кроме пункта о заговоре для компьютерного взлома. Максимальное наказание за него составит пять лет, сообщил телеканал NBC News.

Что известно о деле Ассанжа?С 2006 года Джулиан Ассанж опубликовал на сайте WikiLeaks тысячи секретных документов, содержащих информацию о коррупции, скандалах и дипломатии в США, Ираке и Афганистане. В 2010 году его стали преследовать, через два года Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне, где жил до недавнего времени. 11 апреля страна лишила его убежища, после этого основателя WikiLeaks арестовали. 1 мая суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения.



В 2010-м против Ассанжа возбудили дело об изнасиловании в Швеции. Позже обвинения в сексуальном насилии с него были сняты, а в мае 2019 дело вновь возобновили по просьбе адвоката предполагаемой жертвы.