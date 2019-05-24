Ассанжу загрожує до 175 років в'язниці: Мін'юст США висунув нові звинувачення

Міністерство юстиції США пред'явило засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу звинувачення ще по 17 пунктах. Серед них – незаконна публікація імен секретних джерел, а також змова з колишнім військовим аналітиком розвідки Челсі Меннінг і допомогу їй у зборі інформації.

Зараз Ассанж відбуває покарання в Великобританії за відмову здатися владі країни у 2012 році. Його видачі домагаються Швеція і США.

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У Wikileaks заявили, що Вашингтон порушує свободу слова та друку.

Це безумство. Це кінець висвітлення теми нацбезпеки у ЗМІ, а також кінець першій поправці (поправка до конституції США, яка забезпечує свободу преси і свободу слова – 24 канал),

– заявили у виданні.

Раніше в США збиралися судити Ассанжа за участь у спробах злому комп'ютерної мережі Пентагону. Нові звинувачення означають, що засновнику WikiLeaks загрожує більш суворе покарання у разі екстрадиції з Великобританії.

Максимальне покарання, яке тепер може загрожувати Ассанжу в США – 175 років в'язниці. Це 10 років за кожне звинувачення, крім пункту про змову для комп'ютерного злому. Максимальне покарання за нього складе п'ять років, повідомив телеканал NBC News.

Що відомо про справу Ассанжа?З 2006 року Джуліан Ассанж опублікував на сайті WikiLeaks тисячі секретних документів, що містять інформацію про корупцію, скандали і дипломатію в США, Іраку і Афганістані. У 2010 році його стали переслідувати, через два роки Ассанж отримав притулок в посольстві Еквадору в Лондоні, де жив до недавнього часу. 11 квітня країна позбавила його притулку, після цього засновника WikiLeaks заарештували. 1 травня суд Лондона засудив його до 50 тижнів ув'язнення.



У 2010-му проти Ассанжа порушили справу про зґвалтування у Швеції. ​Пізніше звинувачення у сексуальному насильстві з нього були зняті, а у травні 2019 року справу знову відновили на прохання адвоката ймовірної жертви.