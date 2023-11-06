Это предусмотрено статьей 45 законопроекта №10000. Такую норму нужно изъять из бюджета, а долги списать, заявил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

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Что об этом известно

"Минфин включил в бюджет норму, которая не вкладывается ни в какие цивилизованные понятия. Статья 45 изымает у общин долги 2009-2013 годов, искусственно сформированные Минфином Януковича-Азарова. В 2014 году было признано, что эти долги не по вине местного самоуправления и в рамках бюджетной децентрализации они должны были быть списаны, поскольку общины закрывали своими средствами просчеты тогдашнего Минфина в сфере образования, медицины, социальной защиты", – говорит Слобожан.

По его словам, это вынуждает общины платить за просчеты Минфина и отвечать за чужие долги. Он также заявил, что законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" обязывает общины погасить не только долги, навязанные местному самоуправлению, но и те, которые были "повешены" на райгосадминистрации.

Слобожан подчеркнул, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, ежегодно в бюджетных консультациях напоминала о необходимости списания указанных долгов. "Но Минфин игнорирует закон, принципы и здравый смысл", – написал исполнительный директор АГУ.

Слобожан заявил, что статью необходимо изъять из законопроекта

Выступая на бюджетном комитете ВР Александр Слобожан заявил, что статья 45 должна быть изъята из проекта закона о госбюджете на следующий год.

Выступил на Бюджетном комитете по законопроекту 10000, о Госбюджете 24. Спрашивал у Минфина и народных депутатов, как будут гасить долги Охтырка, Николаев, Херсон, Никополь, Харьков, Краматорск, Изюм и другие, которых более 300? В которых изымают военный НДФЛ и которым каждый день нужно помогать пострадавшим людям, разбирать обстрелянные объекты, организовывать жилье, тепло, укрытие и многое другое.

– отметил Александр Слобожан.

"Спрашивал, что изменилось с 2014 года, почему Правительство решило признать законом то, против чего была Революция Достоинства. Это точно не о законности, децентрализации и справедливости. А, следовательно, против нашего пути в ЕС. Законопроект 10000 еще будет в зале Парламента, а значит, народные депутаты еще могут изъять из Госбюджета статью 45", – подчеркнул исполнительный директор АГУ.

Как известно, статью 45 включили в законопроект №10000 до второго чтения. Она предписывает "органам местного самоуправления и военным администрациям в 2024 году обеспечить погашение задолженности по среднесрочным ссудам, полученным за счет средств единого казначейского счета, которая учитывается в Государственной казначейской службе Украины, за счет свободных остатков средств местных бюджетов, образовавшихся на конец 2023 года.

В статье также отмечено, что "районные советы передают сельским, поселковым и городским советам задолженность по среднесрочным ссудам из районных бюджетов в соответствующие бюджеты территориальных общин с учетом договорных обязательств прошлых периодов, особенностей распределения имущественных обязательств или других критериев".