Це передбачено статтею 45 законопроєкту №10000. Таку норму потрібно вилучити з бюджету, а борги – списати, заявив виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

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Що про це відомо

"Мінфін включив в бюджет норму, яка не вкладається в жодні цивілізовані поняття. Стаття 45 вилучає у громад борги 2009-2013 років, штучно сформовані Мінфіном Януковича-Азарова. У 2014 році було визнано, що ці борги не з вини місцевого самоврядування і в рамках бюджетної децентралізації вони мали бути списані, оскільки громади закривали своїми коштами прорахунки тодішнього Мінфіну у сфері освіти, медицини, соціального захисту", – каже Слобожан.

За його словами, це змушує громади платити за прорахунки Мінфіну та відповідати за чужі борги. Він також заявив, що законопроєкт №10000 "Про Державний бюджет України на 2024 рік" зобов’язує громади погасити не тільки борги, нав'язані місцевому самоврядуванню, але й ті, які були "повішані" на райдержадміністрації.

Слобожан підкреслив, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, щороку в бюджетних консультаціях нагадувала про необхідність списання зазначених боргів. "Але Мінфін ігнорує закон, принципи й здоровий глузд", – написав виконавчий директор АМУ.

Слобожан заявив, що статтю необхідно вилучити з законопроєкту

Під час виступу на бюджетному комітеті ВР Олександр Слобожан заявив, що стаття 45 має бути вилучена з проєкту закону про держбюджет на наступний рік.

Виступив на Бюджетному комітеті щодо законопроєкту 10000, про Держбюджет 24. Питав в Мінфіну й народних депутатів, як будуть гасити борги Охтирка, Миколаїв, Херсон, Нікополь, Харків, Краматорськ, Ізюм та інші, яких більш як 300? У яких вилучають військовий ПДФО і яким щодня потрібно допомагати постраждалим людям, розбирати обстріляні об’єкти, організовувати житло, тепло, укриття й багато іншого,

– зазначив Олександр Слобожан.

"Питав, що змінилося з 2014 року, чому Уряд вирішив визнати законом те, проти чого була Революція Гідності. Це точно не про законність, децентралізацію й справедливість. А, отже, проти нашого шляху в ЄС. Законопроєкт 10000 ще буде в залі Парламенту, а значить народні депутати ще можуть вилучити з Держбюджету статтю 45", – наголосив виконавчий директор АМУ.

Як відомо, статтю 45 включили до законопроєкту №10000 до другого читання. Вона наказує "органам місцевого самоврядування та військовим адміністраціям у 2024 році забезпечити погашення заборгованості за середньостроковими позиками, отриманими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка обліковується в Державній казначейській службі Україні, за рахунок вільних залишків коштів місцевих бюджетів, які утворилися на кінець 2023 року".

У статті також зазначено, що "районні ради передають сільським, селищним та міським радам заборгованість за середньостроковими позиками з районних бюджетів до відповідних бюджетів територіальних громад з урахуванням договірних зобов'язань минулих періодів, особливостей розподілу майнових зобов’язань або інших критеріїв".