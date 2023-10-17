17 октября 2023 года Верховная Рада Украины не поддержала во втором чтении законопроект №10037, которым Правительство и Комитет ВРУ по вопросам бюджета предлагали изъять из местных бюджетов "военный" НДФЛ с 1 октября 2023 года.

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Ассоциация городов Украины от имени 1031 сельских, поселковых, городских громад благодарит народных депутатов, которые воздержались от голосования за законопроект №10037, чем обеспечили возможность совместной борьбы военных подразделений и местного самоуправления против рф, сохранили жизнь наших военнослужащих, которые будут получать необходимую помощь вовремя,

– говорится в сообщении АГУ.

Ассоциация городов Украины также выразила надежду, что при доработке законопроекта в нем будут учтены предложения АГУ об обязательном перерасчете общинами 70% "военного" НДФЛ в помощь защитникам.

"Законопроект отправлен на повторное второе чтение с сокращенным сроком подачи поправок, следовательно, есть возможность поддержки профильным Комитетом ВРУ, а затем и Парламентом Украины позиции Ассоциации городов Украины о сохранении «военного» НДФЛ в местных бюджетах с обязательным установлением требования о перечислении 70% от него силам безопасности и обороны. Это позволит военным подразделениям и дальше получать обеспечение из местных бюджетов быстро и доступно. Более того, поддержка поправки об определении в Кодексе прямого права местного самоуправления помогать военным подразделениям, позволит громадам финансировать развитие производства для ВПК", – отметили в АГУ.

АГУ выступила за сохранение "военного" НДФЛ в местных бюджетах