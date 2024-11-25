Соответствующую информацию прокомментировал начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич в интервью ТСН Неделя, сообщает 24 Канал.

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Баргилевич отметил, что хочет лишь подтвердить слова, которые заявил президент Зеленский, и отметил, что "такие вещи не анонсируются, а ракеты говорят сами за себя".

Я только хочу отметить, что мы будем бороться с противником всеми силами и средствами, которые есть в распоряжении Вооруженных Сил Украины. И уничтожать его на своей территории и на территории его. Всеми имеющимися силами, которые есть в нашем арсенале,

– подчеркнул начальник Генштаба.