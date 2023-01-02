Об этом во время стрима Романа Цымбалюка на ютубе рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский – сообщает 24 канал. По его словам, в США уже ведутся дискуссии о необходимости прекращения геноцида украинского народа на условиях победы Украины в войне.

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О чем говорят в Белом Доме

Андрей Пионтковский предполагает, что последние тенденции решений о предоставлении Украине оружия приведут к максимально эффективным результатам в виде предоставления всего, что необходимо Украине. Оппозиционер ссылается на разговоры американских и европейских чиновников, в которых они выражают поддержку и уверенность в победе Украины.

Так, Майкл Макфол, неформально работающий в группе "Ермак – Макфол" над санкциями против России, недавно написал в Твиттере о решительной поддержке Украины и необходимости прекращения геноцида украинского народа.

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Учитывая этот твит, Пионтковский отметил, что именно в таком контексте и в таком тоне сейчас ведутся дискуссии в Белом доме по поводу поставок Украине вооружения. По мнению публициста, это может привести к тому, что Украине предоставят оружие для освобождения Мелитополя.

Мое ощущение таково, что эта дискуссия может привести только к одному – к дальнейшему отступлению партии "непораженцев" и предоставлению генералу Залужному того набора, который ему нужен, чтобы пройти 84 километра, отделяющих его от Мелитополя.

– отметил Пионтковский.

Российский оппозиционер предположил, что после освобождения Мелитополя, для Украины откроется возможность наносить удары по оккупантам в Крыму, а также предоставление ракет ATACMS может отразить желание россиян обстреливать украинские города, ведь логично, что за удары по Киеву они получат удары по Москве.

Победа Украины ни у кого не вызывает сомнений

Отдельно Пиотковский отмечает и роль Великобритании. Оппозиционер вспомнил обмен репликами в британском парламенте, когда министр обороны Великобритании ответил Борису Джонсону, что у его страны есть средства, которые помогут остановить геноцид украинского народа, в частности, крылатые ракеты Storm Shadow.

Андрей Пионтковский считает, что результаты этих дискуссий могут стать известны уже на следующей встрече "Рамштайн". Также оппозиционер отметил слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которые накануне Нового года заявили о необходимости поддержки Украины.

Что говорят о поддержке Украины на Западе