Про це під час стріму Романа Цимбалюка на ютубі розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський – повідомляє 24 канал. За його словами, в США вже точаться дискусії щодо необхідності припинення геноциду українського народу на умовах перемоги України у війні.

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Про що говорять у Білому Домі

Андрій Піонтковський припускає, що останні тенденції щодо рішень про надання Україні зброї призведуть до максимально ефективних результатів у вигляді надання усього, що необхідне Україні. Опозиціонер посилається на розмови американських та європейських посадовців, в яких вони висловлюють підтримку та впевненість в перемозі України.

Так, Майкл Макфол, який неформально працює в групі "Єрмак – Макфол" над санкціями проти Росії нещодавно написав у Твіттері про рішучу підтримку України та необхідність припинення геноциду українського народу.

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Враховуючи цей твіт, Піонтковський зазначив, що саме в такому контексті та в такому тоні зараз ведуться дискусії в Білому Домі з приводу постачання Україні озброєння. На думку публіциста, це може призвести до того, що Україні нададуть зброю для звільнення Мелітополя.

Моє відчуття таке, що ця дискусія може призвести тільки до одного – до подальшого відступу партії "непоразківців" і наданню генералу Залужному того набору, який йому потрібен, щоб пройти 84 кілометри відділяючих його від Мелітополя,

– зазначив Піонтковський.

Російький опозиціонер припустив, що після звільнення Мелітополя, для України відкриється можливість завдавати удари по окупантам у Криму, а також надання ракет ATACMS може відбити бажання росіян обстрілювати українські міста, адже логічно, що за удари по Києву, вони отримають удари по Москві.

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Окремо Піотковський відзначає і роль Великої Британії. Опозиціонер пригадав обмін репліками в британському парламенті, коли міністр оборони Великої Британії відповів Борису Джонсону, що у його країни є засоби, які допоможуть зупинити геноцид українського народу, зокрема крилаті ракети Storm Shadow.

Андрій Піонтковський вважає, що результати цих дискусій можуть стати відомими вже на наступній зустрічі "Рамштайн". Також опозиціонер відзначив слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, які напередодні Нового року, заявили про необхідність підтримки України.

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