Неожиданный удар: военный обозреватель объяснил, почему ВСУ снова применили ATACMS и Storm Shadow

Украина нанесла точечные удары по Донецкому аэропорту ракетами ATACMS и Storm Shadow, уничтожив площадку запуска "Шахедов" и склад боеприпасов. Россия пока не испытывает дефицита живой силы, однако украинская разведка успешно отслеживает логистику противника и ежедневно уничтожает более 200 единиц автотехники.

Военный обозреватель Иван Тимочко объяснил 24 каналу, что появление этих ракет после длительной публичной паузы, вероятнее всего, связано не с новыми поставками, а с образовавшимися пробелами в российской ПВО после ее системного уничтожения.

Смотрите также: Украина отправила своих специалистов по БпЛА для защиты американских баз в Иордании

Имеет ли Украина достаточно ATACMS и Storm Shadow для масштабных атак?

Версия об "услуге за услугу" – обмен украинских технологий на ракеты – интересная, но натянутая. Переговоры об обмене технологиями в промышленных масштабах длятся долго, а забюрократизированная Европа, которая живет по законам мирного времени, физически не успела бы так быстро отреагировать,

– сказал Тимочко.

Этих ракет у Украины просто нет в достаточном количестве для масштабных ударов, поэтому их используют исключительно точечно, а предыдущие пуски просто не попадали в публичное поле из-за отсутствия визуального подтверждения.

"Я думаю, что удары были и раньше просто без вау-эффекта, который можно публично обнародовать, не раскрывая источников разведки", – объяснил Тимочко.

Обратите внимание! Военный эксперт Павел Нарожный предположил, что Украине грозит дефицит ракет для ПВО, в частности для систем Patriot, которые остаются ключевым инструментом противодействия баллистическим ударам. По его словам, последняя атака России продемонстрировала важную особенность работы украинской обороны.

Что еще известно об украинских атаках по России?