В частности, разрешить Украине бить по целям на российской территории по всему периметру границы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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США должны позволить бить по всему периметру границы

Администрация Байдена наконец сняла свои ограничения и дала разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Однако пока Украина сможет бить дальнобойными ракетами только по Курской области, где привлечены россияне и северокорейские солдаты.

По данным Института, как напоминают в отчете, в пределах радиуса действиях западных ракет находятся сотни российских военных объектов и других законных целей. Однако оккупанты, по мнению аналитиков, и в дальнейшем будут получать выгоду хотя бы от даже частичного сдерживания украинской армии.

ISW, по-прежнему, считает, что российские силы получат выгоду из наличия любой частичной безопасной зоны, если западные страны продолжат ограничивать возможности Украины защищаться, и что США должны позволить Украине наносить американское оружие ударов по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России, а не только в Курской области,

– говорится в сводке.

В то же время источники The Washighton Post пишут, что разрешение на удары ATACMS по России впоследствии может расшириться на всю ее территорию. Майкл Кофман, из Фонда Карнеги за международный мир, говорит, что разрешение от США может быть полезным для Украины в оперативном плане