Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина.

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По словам председателя ОВА, во время утренней воздушной тревоги силы ПВО в пределах Хмельницкой области сбили 6 российских ракет. В результате атаки поврежден фасад дома и окна частного дома.

Тюрин добавил, что обращений относительно травмированных, погибших не поступало.

Сигнал воздушной тревоги в Хмельницкой области также звучал 12 декабря с 23:11 до 23:46, в это время защитники неба уничтожили 1 БпЛА типа "Шахед" над Хмельницкой областью.

Атака 13 декабря

Сегодня, 13 декабря, российская оккупационная армия запустила по территории запада Украины ракеты и "Шахеды". Взрывы прогремели в ряде областей.

На Закарпатье ПВО сбила 2 российские ракеты. Также враг ударил по Ивано-Франковской области, под прицелом оказались объекты критической инфраструктуры.