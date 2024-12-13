Сейчас во всех регионах применяются три очереди одновременно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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Последствия вражеских обстрелов

"Ночью и утром враг совершил очередную, уже 12 с начала года, массированную ракетно-пушечную атаку на энергосистему. Повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого – вынужденно был увеличен объем мер ограничения потребления", – говорится в сообщении.

В Укренего объяснили, что увеличено количество очередей почасовых отключений, если сравнивать с предыдущим прогнозом на текущие сутки.

"Сейчас во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно", – уточнили энергетики.

При этом отмечают, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно – возможны и изменения в применении мер ограничения.

Аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах "начались сразу после отбоя воздушной тревоги".

Важно! Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить последствия российских ударов.

Масштабы разрушений в результате атаки

В свою очередь в Минээнрго тоже отметили, что враг нанес уже 12-ю за этот год массированную атаку на объекты гражданской энергетической инфрастуктуры

"Сейчас идет оценка повреждений и последствий. Энергетики уже начали работу над восстановлением там, где это возможно", – говорится в сообщении.

Обесточивание из-за погоды

Кроме того, в результате сложных погодных условий (гололед, сильный ветер) по состоянию на утро, были обесточены 198 населенных пунктов в 5 областях – Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской. Аварийно-восстановительные работы во всех указанных регионах продолжаются.

Потребление электроэнергии

По данным Укрэнерго, потребление держится на стабильно высоком уровне. Сегодня, 13 декабря, по состоянию на 6:00, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня – в четверг.

Вчера, 12 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером - на 1% выше, чем максимум предыдущего дня – в среду, 11 декабря.