Украина провела масштабную операцию: поражены "Искандер", РЛС и склады с боеприпасами врага

В ночь на 2 мая Силы обороны Украины нанесли серии ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под поражение попали ракетные комплексы, радиолокационные станции и пункты управления беспилотниками.

Операция стала частью системной работы по снижению наступательного потенциала врага. Об этом сообщает Генштаб.

Смотрите также ВСУ разнесли элитные самолеты, которые Путин прятал в Челябинске: как это удалось и сколько еще осталось

Что известно об атаке по важным объектам России?

Подразделения Сил обороны Украины в ночь на 2 мая провели масштабную операцию, направленную на ослабление военных возможностей России на временно оккупированных территориях. Удары были нанесены сразу по нескольким ключевым объектам противника.

В частности, украинские военные поразили местоположение тактической группы оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в районе населенного пункта Дружное на территории временно оккупированного Крыма. Такие комплексы враг активно использует для ударов по украинским городам и критической инфраструктуре.

Кроме этого, под поражение попали средства радиолокации противника. Речь идет о береговой станции "МИС-М1" в районе Маяка и радиолокационной станции "Подлет" в Евпатории. Уничтожение или повреждение таких систем существенно усложняет противнику контроль воздушного и морского пространства.

Также украинские силы нанесли удары по трем пунктам управления беспилотниками российской армии в районе Георгиевки на временно оккупированной территории Донецкой области. Дополнительно был поражен склад беспилотных летательных аппаратов в районе Новопетриковки. Среди других целей – ремонтное подразделение противника вблизи Кадиевки на Луганщине и склад боеприпасов в районе Ивановки на временно оккупированной части Херсонской области.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются. В то же время подтверждены результаты предыдущих ударов: 29 апреля украинские военные уничтожили склад боеприпасов на аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму.

В Силах обороны отмечают, что такие операции имеют системный характер и будут продолжаться в дальнейшем. Их цель – снижение возможностей российской армии вести наступательные действия и наносить удары по территории Украины.

Почему пораженные объекты были важными для России?

Пораженные объекты относятся к ключевым элементам российской военной инфраструктуры, которые обеспечивают как наступательные, так и разведывательные возможности армии.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" – это одна из самых современных систем в распоряжении России. Он предназначен для поражения важных целей на расстоянии до нескольких сотен километров, в частности командных пунктов, складов боеприпасов, систем ПВО и критической инфраструктуры. Именно эти комплексы Россия регулярно применяет для ударов по украинским городам, поэтому их поражение непосредственно снижает ракетную угрозу.

Береговая радиолокационная станция "МИС-М1" выполняет другую, но не менее важную функцию. Она используется для контроля морского пространства, обнаружения надводных целей и координации действий флота. Поражение "МИС-М1" означает ухудшение ситуационной осведомленности противника в Черном море и снижение эффективности его обороны побережья.

Радиолокационная станция "Подлет", которую также было поражено, входит в систему противовоздушной обороны. Она специализируется на обнаружении низколетящих целей: крылатых ракет, беспилотников и авиации на малых высотах.

Такие РЛС являются критически важными для своевременного реагирования ПВО, ведь позволяют выявить угрозу еще на подлете. Их уничтожение или повреждение создает "слепые зоны" в обороне, чем могут воспользоваться украинские силы для дальнейших операций.