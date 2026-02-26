Очередной ракетно-дроновой обстрел 26 февраля: где гремели взрывы и каковы последствия атаки
Ночью и утром 26 февраля страна-агресорка продолжила свой циничный террор украинский город. Россияне били дронами и запускали ракеты. Так, во многих городах были слышны взрывы.
Информацию о первых последствиях обстрела собрал 24 Канал.
Где были взрывы и какие последствия атаки?
Киевщина тоже оказалась под прицелом
В Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом.
Россияне атаковали Запорожье
В результате обстрела поврежден многоэтажный дом, автомобили и объекты инфраструктуры, в частности гипермаркет Эпицентр.
По меньшей мере один человек пострадал.
Под ударом был и Харьков
В результате обстрела были повреждены электросети и газопровод.
Из-за удара в Шевченковском районе пострадал жилой многоквартирный дом.
Взрывы слышали в Киеве
Враг бил по столице дронами и ракетами.
Известно о таких последствиях:
В Днепровском районе пострадало здание магазина, а в Голосеевском – возгорание на территории частной усадьбы. Также в Печерском районе вспыхнул двухэтажный частный дом.
С вечера враг бил по Полтаве
Около 23:29 появились первые сообщения о взрывах в Полтаве. Через несколько минут в городе снова раздались громкие звуки.
Примерно в 23:32 журналисты проинформировали о еще нескольких взрывах.
Также сообщалось о работе ПВО.