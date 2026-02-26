Укр Рус
24 Канал Новости Украины Очередной ракетно-дроновой обстрел 26 февраля: где гремели взрывы и каковы последствия атаки
26 февраля, 06:33
4

Очередной ракетно-дроновой обстрел 26 февраля: где гремели взрывы и каковы последствия атаки

Татьяна Бабич

Ночью и утром 26 февраля страна-агресорка продолжила свой циничный террор украинский город. Россияне били дронами и запускали ракеты. Так, во многих городах были слышны взрывы.

Информацию о первых последствиях обстрела собрал 24 Канал.

К теме Полковник СБУ предположил, использует ли Россия ядерку против Украины

Где были взрывы и какие последствия атаки?

 
06:31, 26 февраля

Киевщина тоже оказалась под прицелом

В Дарницком районе россияне повредили 9-этажный жилой дом.

06:30, 26 февраля

Россияне атаковали Запорожье

В результате обстрела поврежден многоэтажный дом, автомобили и объекты инфраструктуры, в частности гипермаркет Эпицентр.

По меньшей мере один человек пострадал.

06:29, 26 февраля

Под ударом был и Харьков

В результате обстрела были повреждены электросети и газопровод.

Из-за удара в Шевченковском районе пострадал жилой многоквартирный дом.

06:27, 26 февраля

Взрывы слышали в Киеве

Враг бил по столице дронами и ракетами.

Известно о таких последствиях:

В Днепровском районе пострадало здание магазина, а в Голосеевском – возгорание на территории частной усадьбы. Также в Печерском районе вспыхнул двухэтажный частный дом.

06:24, 26 февраля

06:22, 26 февраля

С вечера враг бил по Полтаве

Около 23:29 появились первые сообщения о взрывах в Полтаве. Через несколько минут в городе снова раздались громкие звуки.

Примерно в 23:32 журналисты проинформировали о еще нескольких взрывах.

Также сообщалось о работе ПВО.