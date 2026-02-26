Очередной ракетно-дроновой обстрел 26 февраля: где гремели взрывы и каковы последствия атаки

06:22, 26 февраля

Около 23:29 появились первые сообщения о взрывах в Полтаве. Через несколько минут в городе снова раздались громкие звуки.

Примерно в 23:32 журналисты проинформировали о еще нескольких взрывах.

Также сообщалось о работе ПВО.