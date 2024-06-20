Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что продукты деятельности Афипского НПЗ идут на российскую армию.

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Удар по НПЗ и 2 нефтебазам в России

Свитан отметил, что к углеводородной отрасли России продолжают применяться "санкции" Малюка и Буданова. В частности, ряд объектов подвергается повторным атакам, ведь беспилотник не уничтожит НПЗ полностью. Поэтому они бьют в определенные точки, после чего завод выходит из строя на несколько недель либо месяцев. И Афипский НПЗ уже не впервые попадает под удар.

Он добавил, что основным терминалом для Афипского НПЗ является Новороссийский. То есть он прокачивает нефть на Новороссийск, а продукты – дизель и авиационный керосин – идут на российскую армию.

Поэтому этот завод в приоритете на данном направлении,

– отметил полковник запаса.

Скорее всего, резюмировал он, у россиян не хватает систем ПВО для всех объектов нефтеперерабатывающей отрасли. А масштабирование таких ударов принесет нам много пользы.

Что происходит возле Очеретино

Полковник запаса сказал, что в районе Очеретино Донецкой области противник вклинился в нашу оборону. Украинские военные пытаются срезать это вклинение.

По его словам, если двигаться вдоль трассы со стороны Константиновки на Авдеевку, то Очеретинское вклинение может быть полностью нивелировано.

Россияне точно уйдут, не будут развивать наступательные действия,

– считает Свитан.

То есть, добавил он, оккупанты отойдут обратно в район Донецкого аэропорта. В то же время у нас для такого движения должно быть достаточно сил и средств, поскольку это довольно серьезная операция.