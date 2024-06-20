Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що продукти діяльності Афіпського НПЗ йдуть на російську армію.

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Удар по НПЗ та 2 нафтобазах у Росії

Світан зазначив, що до вуглеводневої галузі Росії продовжують застосовуватися "санкції" Малюка й Буданова. Зокрема, низка об'єктів зазнає повторних атак, адже безпілотник не знищить НПЗ повністю. Тому вони б'ють у певні точки, після чого завод виходить із ладу на декілька тижнів чи місяців. І Афіпський НПЗ уже не вперше потрапляє під удар.

Він додав, що основним терміналом для Афіпського НПЗ є Новоросійський. Тобто він прокачує нафту на Новоросійськ, а продукти – дизель та авіаційний керосин – йдуть на російську армію.

Тому цей завод у пріоритеті на зазначеному напрямку,

– зауважив полковник запасу.

Найімовірніше, резюмував він, у росіян не вистачає систем ППО для всіх об'єктів нафтопереробної галузі. А масштабування таких ударів буде дуже корисним для нас.

Що відбувається біля Очеретиного

Полковник запасу сказав, що в районі Очеретиного Донецької області противник вклинився у нашу оборону. Українські військові намагаються зрізати це вклинення.

За його словами, якщо рухатися вздовж траси з боку Костянтинівки на Авдіївку, то Очеретинське вклинення може бути повністю нівельоване.

Росіяни точно підуть, не розвиватимуть наступальні дії,

– вважає Світан.

Тобто, додав він, окупанти відійдуть назад у район Донецького аеропорту. Водночас у нас для такого руху має бути достатньо сил та засобів, оскільки це доволі серйозна операція.