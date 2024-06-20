Проінформовані джерела 24 Каналу повідомляють, що ціллю атак стали склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобаза "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Обидва об'єкти займалися переробкою та зберіганням сировини й готової продукції.

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Що відомо про нічну атаку дронів в Росії

Цієї ночі на території Росії сталися нові вибухи, спричинені атаками дронів СБУ. За інформацією джерел , дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" у Тамбовській області та нафтобази "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" у республіці Адигея.

Ці об’єкти використовувалися для переробки та зберігання сировини і готової продукції, яка згодом постачалася на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися масштабні пожежі.

Удари СБУ по підприємствам, які працюють на військово-промисловий комплекс Росії, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, та змушують країну-агресора витрачатись на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, який вже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба й надалі працюватиме у цьому напрямку,

– зазначило джерело.

Варто зазначити, що загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об’єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.