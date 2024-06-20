Проинформированные источники 24 Канала сообщают, что целью атак стали склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебаза "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт". Оба объекта занимались переработкой и хранением сырья и готовой продукции.

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Что известно о ночной атаке дронов в России

Этой ночью на территории России произошли новые взрывы, вызванные атаками дронов СБУ. По информации источников, дроны поразили склады горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в республике Адыгея.

Пожар на нефтебазе в Тамбовской области: смотрите видео

Эти объекты использовались для переработки и хранения сырья и готовой продукции, которая впоследствии поставлялась на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались масштабные пожары.

Пожар на нефтебазе в Адыгее: смотрите видео

Удары СБУ по предприятиям, которые работают на военно-промышленный комплекс России, уменьшают ресурсы, благодаря которым враг может вести войну, и заставляют страну-агрессора тратиться на восстановление инфраструктуры. Это дополнительная нагрузка на российский бюджет, который уже обременен санкциями и другими экономическими вызовами. Служба и в дальнейшем будет работать в этом направлении,

– отметил источник.

Стоит отметить, что в целом дроны СБУ осуществили уже почти три десятка успешных атак на объекты российского нефтяного комплекса в разных регионах.