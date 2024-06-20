По информации российских СМИ, губернатор региона подтвердил атаку на НПЗ и отметил, что пострадавших нет. Кроме того, в Первомайском округе найдены остатки еще одного беспилотника, передает 24 Канал.

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Что известно об атаке на нефтебазу в Тамбовской области

Сегодня утром на нефтебазе вблизи села Платоновка в Тамбовской области произошел пожар в результате атаки ударных БПЛА.

По информации от местных жителей, около 4 часов утра услышали звук двигателя и взрыв, после чего увидели пламя и столб дыма над нефтебазой. В домах рядом с местом взрыва повылетали стекла.

Пожар на нефтебазе в Тамбовской области: смотрите видео

Губернатор региона Максим Егоров подтвердил, что в результате атаки БПЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы.

В Тамбовской области горит резервуар: смотрите видео

К ликвидации пожара привлечены оперативные службы, включая пожарно-спасательные подразделения МЧС России. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки еще одного БПЛА, который якобы разорвался в воздухе.

Интересным также является то, что в официальном отчете минобороны России о ночных атаках Тамбовскую область упомянуто не было.