За інформацією російських ЗМІ, губернатор регіону підтвердив атаку на НПЗ і зазначив, що постраждалих немає. Крім того, у Первомайському окрузі знайдені залишки ще одного безпілотника, передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку на нафтобазу в Тамбовській області

Сьогодні вранці на нафтобазі поблизу села Платонівка в Тамбовській області сталася пожежа внаслідок атаки ударних БпЛА.

За інформацією від місцевих жителів, близько 4 години ранку почули звук двигуна та вибух, після чого побачили полум'я і стовп диму над нафтобазою. У будинках поряд із місцем вибуху повилітали шибки.

Пожежа на нафтобазі в Тамбовській області: дивіться відео

Губернатор регіону Максим Єгоров підтвердив, що в результаті атаки БпЛА загорівся резервуар на території Платонівської нафтобази.

В Тамбовській області горить резервуар: дивіться відео

До ліквідації пожежі залучені оперативні служби, включаючи пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Крім того, вранці у Первомайському муніципальному окрузі були виявлені залишки ще одного БпЛА, який буцімто розірвався у повітрі.

Цікавим також є те, що в офіційному звіті Міноборони Росії про нічні атаки Тамбовську область згадано не було.