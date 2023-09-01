Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан сказал 24 Каналу, что атаковать вражеский аэродром могли как с территории Украины, так и из России.
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По его словам, могли использовать те же дроны "Бобры", которые в последнее время ходят на Москву. Они проходят 500 километров, но дальность полета ограничивается только горючим.
Если же добавить подвесной топливный бак, то дрон пройдет еще 200 километров и может добраться до Пскова.
Версия Буданова также возможна
Свитан считает, что аэродром могли атаковать также с территории России. Об этом ранее заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, но без каких-либо деталей.
Например, дроны могли закупить непосредственно в России и подвесить на них боевые части, которые затем сбросили в режиме реального времени. Это могли сделать как российские партизаны, так и украинские агенты.
"Оба варианта могут быть. Но и "туман войны" никто не отменял", – подчеркнул Свитан.
Атака на аэродром в Пскове: основное
- В результате атаки 30 августа были уничтожены два российские военно-транспортные самолеты Ил-76 и еще столько же повреждено. Именно их враг использует для перевозки дронов-камикадзе из Ирана.
- Псков расположен в 700 километрах от Украины, а потому после атаки российские пропагандисты и пресс-секретарь российского диктатора начали обвинять страны Балтии. Министр обороны Латвии назвала это "абсурдной выдумкой".
- Когда же украинская разведка заявила, что удар по самолетам нанесли с территории России, Дмитрий Песков не смог это прокомментировать. Он рекомендовал обратиться к военным, потому что "это их прерогатива".