Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, уточнив, что враг озвучил, что средства поражения выходили на пять авиабаз России. На одной из них ("Украинка"), вероятно, россияне их перехватили, поэтому она не была поражена.

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Что доказала операция "Паутина"

Свитан отметил, что именно с авиабазы "Украинка" на Дальнем Востоке надо было начинать операцию. Там сосредотачивалась 326-я дивизия стратегической дальней авиации России. А 200-й полк базируется в районе Байкала в Иркутской области, где расположен аэродром "Белая", куда и пришелся основной удар 1 июня.

Удачно были выполнены удары и в европейской части России, по аэродрому "Иваново" (была цель уничтожить А-50), "Дягилево" (там Ту-95, Ту-22м3), "Оленья" (Ту-95, Ту-160, Ту-22м3). Было поражено более 40 самолетов, четыре из них, со слов военного эксперта, точно уничтожены.

Когда произошло полное уничтожение и самолет сгорел, он восстановлению не подлежит, а самолеты, которые повреждены, но не сгорели – можно или восстановить, или пустить на запчасти. Россия новых самолетов такого типа уже не производит: ни Ту-95, ни Ту-160, Ту-22м3,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому в воздух ни один самолет типа "Ту" уже не поднимется. Военный эксперт подчеркнул, что операция "Паутина" с использованием дронов доказала, что воевать в наше время надо дальнобойными средствами поражения. Это наносит значительный урон противнику, при этом сохраняется жизнь украинских военных.

"Сейчас такими операциями занимаются спецслужбы, но их должны проводить Воздушные силы с использованием БпЛА. Именно так мы победим Россию, таким способом, уничтожая тыл противника и не останавливая "санкции Малюка-Буданова", а наоборот способствуя им", – подытожил Свитан.

В результате операции "Паутина" удалось повредить 34% авиапарка стратегической авиации России. Однако, по убеждению военного эксперта, можно создать другие условия, при которых враг не сможет применять свою авиацию. Для этого надо уничтожить десять российских НПЗ, которые производят авиационный керосин. Именно они могли бы стать следующей целью для масштабного поражения.