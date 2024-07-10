По информации российских СМИ, военные объекты получили повреждения, а аэропорты региона приостановили работу. Кроме того, обломки ракеты российской ПВО упали на территории одного из полицейских отделов в Ахтубинском районе, информирует 24 Канал.
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Какие последствия атаки дронов на Астраханскую область
Российские СМИ сообщили, что 9 июля Астраханская область оказалась под масштабной атакой дронов, во время которой были поражены сразу две воинские части и ракетный полигон.
Дроны атаковали Астраханскую область: смотрите видео
Стоит отметить, что накануне Минобороны России заявило об уничтожении пяти беспилотников в регионе. В то же время местный губернатор Игар Бабушкин сообщал только о воздушной тревоге, впрочем, место атаки он не уточнял, а отметил, что "последствия падения БпЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются".
Местные зафиксировали пролет БпЛА: смотрите видео
Также известно, что аэропорты области были вынуждены временно прекратить свою работу. По информации российских ЗМУ, атака дронов была направлена на две воинские части в регионе. Девять беспилотников нанесли удар по территории воинской части 15644 под Знаменском, где расположен военный полигон Капустин Яр.
Еще два дрона ударили по территории воинской части 15650 в Ахтубинске. Впрочем, пока нет информации о повреждениях военной техники или пострадавших.
Добавим, что через несколько часов обломки ракеты российской ПВО упали на территорию МВД по Ахтубинскому району. В результате пришлось эвакуировать 30 сотрудников полиции и двух задержанных.
К слову, 10 июля россияне писали о массированной атаке беспилотников в Ростовской области. Местные телеграмм-каналы сообщали о звуках взрывов и автоматных очередях.