Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Кроме того, очевидцы писали и о работе печально известной российской противовоздушной обороны, передает 24 Канал.
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Что известно об "атаке беспилотниками" на Ростов
Российские пропагандисты пишут, что жители Ростова сообщают в чатах, что в городе звучат автоматные очереди и взрывы. Оккупанты утверждают, что по воздушным целям работает российская ПВО.
В Ростове писали об автоматных очередях и работе ПВО: смотрите видео
До этого в Ростовской области было объявлено опасность, связанную с беспилотниками. Однако пока официальной информации относительно атаки не поступало.
На Ростов могли лететь какие-то неизвестные беспилотники: смотрите видео
Впоследствии писали, что в Ростове работают различные виды вооружения по беспилотникам. В сети появляется все больше видео с громкими звуками в российском городе.
В Ростове ночью было громко: смотрите видео
Также россияне писали, что активную стрельбу было слышно на север и на запад от города. По данным оккупантов, на подлете к городу было якобы сбито уже несколько воздушных целей.
Жители Ростова также писали, что взрывы "то затихали, то раздавались снова".
К слову, Минэнерго России сообщило, что в Ростовской области 9 июля без света было более 226 тысяч потребителей. Отключения были связаны с последними атаками на электроподстанции.
Известно, что СБУ и ГУР атаковали электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области. Об этом также открыто заявлял и местный губернатор Василий Голубев.