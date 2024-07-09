Минэнерго России сообщило, что в Ростовской области без света сейчас более 226 тысяч потребителей.
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Ростовская область без света
Россияне из Ростовской области жалуются, что уже длительное время нет света в их домах.
Минэнерго России утверждает, что отключения в Ростовской области якобы начались "из-за жары". В то же время местные жители не верят в это, поскольку до этого лета отключений в регионе не было.
Большинство понимает, что эти отключения связаны с последними атаками на электроподстанции.
Скриншот из местного чата
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К слову, 9 июля СБУ и ГУР атаковали электроподстанцию на 500 киловатт в Ростовской области. В частности об этом открыто заявлял и местный Губернатор Василий Голубев.
"В результате воздушной атаки в Родионово-Несвитайском районе произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции", – писал он.
Напомним, что также недавно из-за атаки дронами блэкаут был в Белгородской области.