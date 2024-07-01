Россияне уже регулярно жалуются на трудности, которые вызвали вторжение их же армии в Украину. Не исключением стал блэкаут в Белгородской области, когда в результате атаки беспилотников без электроэнергии остались 90% жителей региона.

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Россияне обратились к Путину

В сети появилось видео с обращением жителей Грайворонского района к Владимиру Путину и главе минобороны России Андрею Белоусову. В обращении россияне требуют обеспечить их безопасность и компенсировать нанесенный ущерб.

Хотим привлечь ваше внимание к актуальной на данный момент проблемы массированных обстрелов. Мы считаем, что таким образом нарушаются наши незыблемые права... Мы, жители Грайворонского городского округа, хотим сообщить вам о том, что вот уже более года наш городской округ находится под ежедневными ударами. Мы ежедневно теряем свою крышу над головой. Мы просим вас помочь нам,

– жалуются россияне.

Жители Белгородщины также возмутились выплатам от государства. По их словам, выплата в размере 10 тысяч рублей осуществляется всего один раз и она меньше прожиточного минимума.

Россияне решили пожаловаться Путину: смотрите видео

Последние дни в России выдаются особенно "тревожными". В частности в Брянской области России в ночь на 1 июля оккупанты жаловались из-за атаку беспилотников. Также дроны зафиксировали в небе над Курской областью. Перед этим, в ночь на 30 июня, дроны атаковали Новолипецкий металлургический комбинат.