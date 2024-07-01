Росіяни вже регулярно бідкаються щодо труднощів, які спричинили вторгнення їхньої ж армії в Україну. Не виключенням став блекаут у Бєлгородській області, коли внаслідок атаки безпілотників без електроенергії залишились 90% жителів регіону.

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Росіяни звернулися до Путіна

У мережі з'явилось відео зі зверненням жителів Грайворонського району до Владіміра Путіна та глави міноборони Росії Андрєя Бєлоусова. У зверненні росіяни вимагають забезпечити їхню безпеку та компенсувати завдані збитки.

Хочемо привернути вашу увагу до найактуальнішої на даний момент проблеми масованих обстрілів. Ми вважаємо, що таким чином порушуються наші непорушні права… Ми, мешканці Грайворонського міського округу, хочемо повідомити вам про те, що ось уже понад рік наш міський округ перебуває під щоденними ударами. Ми щодня втрачаємо свій дах над головою. Ми просимо вас допомогти нам,

– скаржаться росіяни.

Мешканці Бєлгородщини також обурились виплатам від держави. За їх словами, виплата у розмірі 10 тисяч рублів здійснюється всього один раз та є меншою за прожитковий мінімум.

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Останні дні в Росії видаються особливо "тривожними". Зокрема в Брянській області Росії вночі проти 1 липня окупанти бідкались через атаку безпілотників. Також дрони зафіксували у небі над Курщиною. Перед цим, у ніч проти 30 червня, дрони атакували Новолипецький металургійний комбінат.