Очевидно россияне не желают признавать, что удары дронов по энергетической инфраструктуре России имеют непосредственное отношение к отключениям света. О ситуации в российской энергосистеме сообщает ряд СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Ростовскую область ждут отключения света

Губернатор региона Василий Голубев заявил, что в Ростовской области ограничат подачу электроэнергии на предприятия, чтобы снизить нагрузку на подстанции и избежать аварий из-за "аномальной жары".

По выводам специалистов, риски перегрузки и отказа электрооборудования не снижаются. Поэтому не исключено повторное введение режима временных отключений,

– написал он.

По его словам, частичное ограничение подачи электроэнергии на промышленные предприятия якобы позволит минимизировать отключение света в домах жителей региона.

Голубев добавил, что самая напряженная ситуация сейчас сложилась в Таганроге и Неклиновском районе, где из-за чрезмерной нагрузки произошла авария на линиях елктропередачи.

На Белгородщине жители также жаловались на блэкаут

Россияне уже регулярно жалуются на трудности, которые вызвали вторжение их же армии в Украину. Не исключением стал блэкаут в Белгородской области, когда в результате атаки беспилотников без электроэнергии остались 90% жителей региона.

Впоследствии в сети появилось видео с обращением жителей Грайворонского района к Владимиру Путину и главе минобороны России Андрею Белоусову. В обращении россияне требуют обеспечить их безопасность и компенсировать нанесенный ущерб.