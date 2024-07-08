Вочевидь росіяни не бажають визнавати, що удари дронів по енергетичній інфраструктурі Росії мають безпосереднє відношення до відключень світла. Про ситуацію в російській енергосистемі повідомляє низка ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Ростовську область чекають відключення світла

Губернатор регіону Васілій Голубєв заявив, що в Ростовській області обмежать подачу електроенергії на підприємства, щоб знизити навантаження на підстанції та уникнути аварій через "аномальну спеку".

За висновками фахівців, ризики перевантаження та відмови електрообладнання не знижуються. Тому не виключено повторне введення режиму тимчасових вимкнень,

– написав він.

За його словами, часткове обмеження подачі електроенергії на промислові підприємства нібито дозволить мінімізувати відключення світла у будинках мешканців регіону.

Голубєв додав, що найнапруженіша ситуація наразі склалася в Таганрозі та Неклінівському районі, де через надмірне навантаження сталася аварія на лініях елктропередачі.

На Бєлгородщині жителі також скаржалися на блекаут

Росіяни вже регулярно бідкаються щодо труднощів, які спричинили вторгнення їхньої ж армії в Україну. Не виключенням став блекаут у Бєлгородській області, коли внаслідок атаки безпілотників без електроенергії залишились 90% жителів регіону.

Згодом у мережі з'явилось відео зі зверненням жителів Грайворонського району до Владіміра Путіна та глави міноборони Росії Андрєя Бєлоусова. У зверненні росіяни вимагають забезпечити їхню безпеку та компенсувати завдані збитки.