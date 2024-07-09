Міненерго Росії повідомило, що у Ростовській області без світла наразі понад 226 тисяч споживачів.
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Ростовська область без світла
Росіяни з Ростовської області жаліються, що вже тривалий час немає світла у їхніх будинках.
Міненерго Росії стверджує, що відключення в Ростовській області нібито почалися "через спеку". Водночас місцеві жителі не вірять у це, оскільки до цього літа відключень в регіоні не було.
Більшість розуміє, що ці відключення пов'язані з останніми атаками на електропідстанції.
Скриншот з місцевого чату
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До слова, 9 липня СБУ та ГУР атакували електропідстанцію на 500 кіловатів в Ростовській області. Зокрема про це відкрито заявляв і місцевий Губернатор Васілій Голубєв.
"У результаті повітряної атаки в Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції", – писав він.
Нагадаємо, що також нещодавно через атаку дронами блекаут був у Бєлгородській області.