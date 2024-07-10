За інформацією російських ЗМІ, військові об'єкти зазнали пошкоджень, а аеропорти регіону призупинили роботу. Окрім того, уламки ракети російської ППО впали на території одного з поліцейських відділів в Ахтубінському районі, інформує 24 Канал.

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Які наслідки атаки дронів на Астраханську область

Російські ЗМІ повідомили, що 9 липня Астраханська область опинилася під масштабною атакою дронів, під час якої було уражено одразу дві військові частини та ракетний полігон.

Дрони атакували Астраханську область: дивіться відео

Варто зазначити, що напередодні Міноборони Росії заявило про знищення п'яти безпілотників у регіоні. Водночас місцевий губернатор Ігарь Бабушкін повідомляв лише про повітряну тривогу, втім, місце атаки він не уточняв, а зазначив, що "наслідки падіння БпЛА у вигляді локальних загорянь своєчасно ліквідовуються".

Місцеві зафіксували проліт БпЛА: дивіться відео

Також відомо, що аеропорти області були змушені тимчасово припинити свою роботу. За інформаціжю російських ЗМУ, атака дронів була спрямована на дві військові частини в регіоні. Дев'ять безпілотників завдали удару по території військової частини 15644 під Знам'янськом, де розташований військовий полігон Капустін Яр.

Зверніть увагу! У квітні цього року на цьому полігоні проводили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети.

Ще два дрони вдарили по території військової частини 15650 в Ахтубінську. Втім, наразі немає інформації щодо пошкоджень військової техніки або постраждалих.

Додамо, що за кілька годин уламки ракети російської ППО впали на територію МВС по Ахтубінському району. Внаслідок цього довелося евакуювати 30 співробітників поліції та двох затриманих.

До слова, 10 липня росіяни писали про масовану атаку безпілотників у Ростовській області. Місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів та автоматні черги.