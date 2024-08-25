Утром 25 августа спасатели сообщили, что ликвидировали пожар, вызванный вражеским ракетным ударом. Также показали кадры последствий российской атаки.

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Накануне вечером оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору Балаклеи. Разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также частный легковой транспорт.

Кроме того, на территории двух частных домовладений произошли пожары. Горели 2 жилых дома, гараж и легковушка на общей площади более 170 квадратных метров,

– сообщили в ГСЧС.

Добавили, что спасатели ликвидировали возгорание и предотвратили распространение пламени на другие жилые дома.

По предварительным данным, пострадал 55-летний мужчина,

– отметили в ГСЧС.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Последствия ракетного удара России по Балаклее / Фото ГСЧС