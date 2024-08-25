Вранці 25 серпня рятувальники повідомили, що ліквідували пожежу, спричинену ворожим ракетним ударом. Також показали кадри наслідків російської атаки.

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Які наслідки удару по Балаклії 24 серпня

Напередодні ввечері окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору Балаклії. Зруйновані й пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, а також приватний легковий транспорт.

Крім того, на території двох приватних домоволодінь сталися пожежі. Горіли 2 житлові будинки, гараж та легковик на загальній площі понад 170 квадратних метрів,

– повідомили в ДСНС.

Додали, що рятувальники ліквідували загоряння та запобігли поширенню полум'я на інші житлові будинки.

За попередніми даними, постраждав 55-річний чоловік,

– зазначили в ДСНС.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Наслідки ракетного удару Росії по Балаклії / Фото ДСНС