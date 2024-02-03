Анонимные источники рассказали международным журналистам, что Байдену представили варианты возмездия почти сразу. Собственно, сразу после того, как в Вашингтоне в воскресенье, 28 января, получили сообщение об атаке на американскую базу "Башня-22" в Иордании.

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Байден дал "зеленый свет" для ударов

Именно на встрече в Ситуационной комнате со своими главными советниками по национальной безопасности на следующее утро Байден дал конкретный "зеленый свет" для первой серии ударов в Ираке и Сирии, которая была осуществлена в пятницу. Об этом отмечают в CNN.

Тогда Байден также был проинформирован о том, что за атаку беспилотника в воскресенье, согласно источникам, ответственны боевики, которых поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции.

По информации прессы, в течение следующих дней команда Байдена по национальной безопасности работала в тесной координации с Пентагоном, отслеживая ситуацию в регионе и дорабатывая планы. Чиновники констатировали, что важным фактором, который повлиял на сроки удара, была погода в регионе.

Высокопоставленные чиновники из разных ведомств США собирались в четверг, а затем снова в пятницу утром для окончательной проверки, прежде чем начать наносить удары,

– пишут в CNN.

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