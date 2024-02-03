Анонимные источники рассказали международным журналистам, что Байдену представили варианты возмездия почти сразу. Собственно, сразу после того, как в Вашингтоне в воскресенье, 28 января, получили сообщение об атаке на американскую базу "Башня-22" в Иордании.
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Байден дал "зеленый свет" для ударов
Именно на встрече в Ситуационной комнате со своими главными советниками по национальной безопасности на следующее утро Байден дал конкретный "зеленый свет" для первой серии ударов в Ираке и Сирии, которая была осуществлена в пятницу. Об этом отмечают в CNN.
Тогда Байден также был проинформирован о том, что за атаку беспилотника в воскресенье, согласно источникам, ответственны боевики, которых поддерживает иранский Корпус стражей исламской революции.
По информации прессы, в течение следующих дней команда Байдена по национальной безопасности работала в тесной координации с Пентагоном, отслеживая ситуацию в регионе и дорабатывая планы. Чиновники констатировали, что важным фактором, который повлиял на сроки удара, была погода в регионе.
Высокопоставленные чиновники из разных ведомств США собирались в четверг, а затем снова в пятницу утром для окончательной проверки, прежде чем начать наносить удары,
– пишут в CNN.
Больше об этой ситуации
- В ночь на 28 января 2024 года военную базу Соединенных Штатов в Иордании атаковали беспилотники. Впоследствии в Пентагоне, констатировали, что в результате этой атаки были ранены более 40 американских солдат, еще трое военных погибли.
- В то же время в минобороны страны заявили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", которая поддерживает Иран. Важно, что Штаты являются важным экономическим партнером и гарантом безопасности Иордании, местные офицеры проходят обучение в США.
- С ответом в Вашингтоне долго не затягивали, вечером 2 февраля американские военные нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Атака продолжалась около 30 минут. Под прицелом были три объекта в Ираке и четыре в Сирии.