В эфире национального телемарафона руководительница объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что эта ночь для Юга была тревожной. Об этом пишет 24 Канал.

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В Бериславе в результате вражеской атаки есть 2 погибших

Гуменюк сообщила, что в течение дня враг пытался атаковать управляемыми авиабомбами Кизомис, а ночью к утру перешел на Берислав. Это два основных направления, которые страдают от КАБ, потому что враг не достает туда артиллерией и наземными способами поражения.

К утру россияне утро ударили по Бериславу, просто по жилым домам, есть информация о 2 погибших гражданских людях. Такая тактика врага продолжается,

– сказала Гуменюк.

Она уточнила, что оккупанты выпускают из самолетов бомбы по кварталам и социальной инфраструктуре.

Обратите внимание. Сейчас Украина не может сбивать КАБ – бомбы являются сложными и проблемными целями, поэтому значительно проще уничтожать выпускаемые их самолеты. В Воздушных силах подчеркивают, что именно это сейчас большая проблема, ведь российские самолеты прячутся в тылу и пользуются безнаказанностью. Поэтому нам необходима авиация, которая может противостоять российским самолетам на большом расстоянии.

В целом обстрелов несколько уменьшилось из-за работы ВСУ: как прошли сутки на Юге

Во время национального марафона Гуменюк сообщила, что в целом количество обстрелов было "достаточно сдержанным".

Это некоторые последствия нашей боевой работы. Потому что до этого мы уничтожили достаточно мощный запас их артиллерийских установок. Они нуждаются в времени, чтобы маневрировать подразделениями, но мы продолжаем работу,

– рассказала Гуменюк.

Она сообщила, что в сутки наши защитники уничтожили вражеский ЗРК "Стрела-10" и ПТРК на левом берегу.